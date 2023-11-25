2023-11-25T13:39:30+03:00
2023-11-25T13:39:30+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231125/842372556.html
Захарова рассказала, куда идут перечисленные Зеленскому налоги европейцев
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Предназначенные Владимиру Зеленскому налоги жителей Европы в итоге уходят и на финансирование телефонных мошенников, вымогающих затем деньги у этих же европейцев, заявила... ПРАЙМ, 25.11.2023
финансы, налоги, экономика, новости, ес, украина, владимир зеленский, телефонные мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Предназначенные Владимиру Зеленскому налоги жителей Европы в итоге уходят и на финансирование телефонных мошенников, вымогающих затем деньги у этих же европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на пресс-релиз Европола о раскрытии сети украинских телефонных мошенников, выдававших себя за работников службы безопасности европейских банков.
"Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", — указала она в своем Telegram-канале.