МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Предназначенные Владимиру Зеленскому налоги жителей Европы в итоге уходят и на финансирование телефонных мошенников, вымогающих затем деньги у этих же европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США

Она обратила внимание на пресс-релиз Европола о раскрытии сети украинских телефонных мошенников, выдававших себя за работников службы безопасности европейских банков.

"Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", — указала она в своем Telegram-канале.