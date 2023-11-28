БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз выделит дополнительные 194 миллиона евро на тренировочную миссию по обучению украинских военных, сообщается в заявлении Совета Евросоюза. Украина далека от вступления в ЕС, считают во Франции

"Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", — сказано в документе.

Кроме того, средства пойдут на закупку летательного и не летательного оборудования, а также на учебные тренировочные мероприятия, отмечается в заявлении.

Ранее Евросоюз расширил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 тысяч до 40 тысяч подготовленных военных.

Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.