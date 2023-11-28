2023-11-28T17:18:39+03:00
2023-11-28T17:18:39+03:00
2023-11-28T17:18:39+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231128/842397902.html
ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных
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Евросоюз выделит дополнительные 194 миллиона евро на тренировочную миссию по обучению украинских военных, сообщается в заявлении Совета Евросоюза. "Совет ЕС принял решение о... ПРАЙМ, 28.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, ес, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз выделит дополнительные 194 миллиона евро на тренировочную миссию по обучению украинских военных, сообщается в заявлении Совета Евросоюза.
"Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", — сказано в документе.
Кроме того, средства пойдут на закупку летательного и не летательного оборудования, а также на учебные тренировочные мероприятия, отмечается в заявлении.
Ранее Евросоюз расширил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 тысяч до 40 тысяч подготовленных военных.
Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.