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2023
https://1prime.ru/finance/20231130/842412971.html
Путин пошутил о слезах Силуанова из-за предложений по бюджетным расходам
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Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов заплачет, когда тот узнает о новых предложениях по бюджетным расходам. Российский лидер отметил, что в... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, экономика, технологии, новости, россия, владимир путин, антон силуанов, бюджет рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов заплачет, когда тот узнает о новых предложениях по бюджетным расходам.
Российский лидер отметил, что в принятый федеральный бюджет, скорее всего, будет непросто внести дополнительные расходы.
Глава государства обсудил с молодыми учеными в парке науки и искусства "Сириус" идею расширения действия Менделеевской карты, отметив, что инициатива потребует поддержки бюджета.
"Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нету", — пошутил он.
Президент Путин сказал, что власти ведут работу над повышением стипендий для аспирантов и напомнил о новой выплате в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования.
Президент провел встречу с молодыми учеными в среду, а до этого осмотрел выставку в рамках III Конгресса молодых ученых.