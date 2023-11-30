МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов заплачет, когда тот узнает о новых предложениях по бюджетным расходам. Россия слезает с технологической иглы Запада, заявил Путин

Российский лидер отметил, что в принятый федеральный бюджет, скорее всего, будет непросто внести дополнительные расходы.

Глава государства обсудил с молодыми учеными в парке науки и искусства "Сириус" идею расширения действия Менделеевской карты, отметив, что инициатива потребует поддержки бюджета.

"Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нету", — пошутил он.

Президент Путин сказал, что власти ведут работу над повышением стипендий для аспирантов и напомнил о новой выплате в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования.

Президент провел встречу с молодыми учеными в среду, а до этого осмотрел выставку в рамках III Конгресса молодых ученых.