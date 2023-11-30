МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Потенциальные доходы российского бюджета от взимания платы с предприятий за выбросы парниковых газов в виде углеродного налога либо системы продажи углеродных квота, могут достичь 4,3-4,4% ВВП в 2030 году, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные экспертов МВФ, опубликованные в статье из цикла "климатических записок". Российская экономика вышла на траекторию роста, заявил Песков

Согласно данным экспертов, чистые доходы бюджетов стран от взимания такой платы, как правило, составляют до 2% ВВП, при этом в государствах с высоким уровнем дохода, где выбросы меньше, суммы меньше, чем в странах с доходом выше среднего. После РФ второй по величине объем таких доходов могут получить бюджеты Саудовской Аравии и Китая — около 2-3% ВВП. Доходы США оцениваются в 1% ВВП, а ЕС около 0%.

В МВФ пояснили, что углеродное ценообразование является важным условием для достижения заявленных в Парижском соглашении 2015 года климатических целей, предполагающих сдерживание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия (выше доиндустриальных уровней), а также снижение выбросов парниковых газов.