2023-11-30T11:07:20+03:00
2023-11-30T11:07:20+03:00
2023-11-30T11:07:20+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231130/842414735.html
МВФ считает Россию основным бенефициаром платы за углерод
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Потенциальные доходы российского бюджета от взимания платы с предприятий за выбросы парниковых газов в виде углеродного налога либо системы продажи углеродных квота, могут достичь... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, мвф, плата за углерод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Потенциальные доходы российского бюджета от взимания платы с предприятий за выбросы парниковых газов в виде углеродного налога либо системы продажи углеродных квота, могут достичь 4,3-4,4% ВВП в 2030 году, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные экспертов МВФ, опубликованные в статье из цикла "климатических записок".
Согласно данным экспертов, чистые доходы бюджетов стран от взимания такой платы, как правило, составляют до 2% ВВП, при этом в государствах с высоким уровнем дохода, где выбросы меньше, суммы меньше, чем в странах с доходом выше среднего. После РФ второй по величине объем таких доходов могут получить бюджеты Саудовской Аравии и Китая — около 2-3% ВВП. Доходы США оцениваются в 1% ВВП, а ЕС около 0%.
В МВФ пояснили, что углеродное ценообразование является важным условием для достижения заявленных в Парижском соглашении 2015 года климатических целей, предполагающих сдерживание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия (выше доиндустриальных уровней), а также снижение выбросов парниковых газов.