МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский поощряет стремление своего окружения превратиться в новых олигархов за счет хищения финансов, заявил депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник в эфире радио Sputnik. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, где сообщило, что украинские политические активисты обеспокоены тем, что в стране появятся новые олигархи, обогатившиеся за счет "различных схем по хищению средств".

"Первый — Зеленский. Если бы у него была политическая воля на выполнение взятых обязательств, как он говорил, чтобы "президент жил как учитель, а учитель как президент", на то, чтобы заниматься улучшением жизни людей, но нет. Он занимается улучшением собственной жизни и жизни своих подчиненных", — отметил Олейник.

По словам украинского депутата, присвоением средств непосредственно занимается помощник Зеленского Сергей Шефир, у которого обнаружились две яхты стоимостью в десятки миллионов долларов, а также глава офиса украинского лидера Андрей Ермак и агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.

"Начинаются публикации, которые реально обнуляют рейтинг Зеленского, украинцы видят, что он трус и мародер. Запад может обнулить Зеленского до плинтуса. Такие публикации следует расценивать как давление на Зеленского, который зарвался и возомнил себя лидером мира, чтобы поставить его на место, условно говоря, надеть намордник и посадить на цепь", — заключил Олейник.

Ранее украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online заявлял, что чиновники в стране решили, что конфликт с Россией закончился, и начали разворовывать бюджет, увеличивая свое содержание.

Как сообщала Euractive, НАТО хочет заменить для Киева план действий по членству в блоке на упрощенную национальную программу. По данным источников издания, Украина должна проработать совместимость ВСУ и армий стран альянса, бороться с коррупцией и защищать национальные меньшинства. Евросоюз также выдвигал ликвидацию коррупции как условие на присоединение Киева к сообществу.