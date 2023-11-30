МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в сфере финграмотности

По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно.

"Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки. Здесь была проведена большая работа с ЦБ, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны — где-то около 90% законопослушность, а 10% — мы с ними продолжаем работать", — заявил глава Росфинмониторинга.

Он отметил, что недружественные страны предпринимают усилия к тому, чтобы исключить Россию из ФАТФ, аналогичная ситуация складывается в группе "Эгмонд", которая объединяет финансовые разведки мира, но большинство стран все же не поддерживает таких решений.