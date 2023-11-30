МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Треть российских компаний малого и среднего бизнеса в 2023 году повысили цены на свою продукцию, чтобы компенсировать растущие затраты на персонал, пишут "Известия" со ссылкой на совместное исследование ПСБ и "Опоры России". Годовая инфляция в России ускорилась

По данным исследования, примерно 55 процентов предприятий в названном сегменте повысили цены за последние три месяца, а 27 процентов признались, что это было связано с увеличением затрат на фонд оплаты труда сотрудников.

Проблема нехватки персонала наиболее остро ощущается в сфере услуг и производства. На фоне рекордно низкой безработицы, большинство компаний уже повысили или планируют повысить зарплаты своим сотрудникам, что вызвано жесткой конкуренцией за персонал, пишет издание.

"Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качество было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат всё сложнее будет находить этот баланс", — заявила член московского регионального отделения "Деловая Россия" Анастасия Зыкова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что основным препятствием в развитии экономики России стал дефицит кадров на рынке труда.

Минэкономразвития предположил, что к концу этого года рост цен составит 7,5 процента, а в следующем будет на уровне 4,5 процента.