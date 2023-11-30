МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Заявки на участие в олимпиаде по финансовой безопасности в следующем году подали уже 25 стран, сообщил глава российской финразведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах

По словам Чиханчина, Росфинмониторинг работает над повышением финансовой грамотности, финансовой безопасности — совместно с правительством РФ создан комитет по олимпиаде по финансовой безопасности, также помогают и другие министерства — Минпросвещения, Минобразования. "Наш Международный учебный центр, финансовые институты — Финансовый университет (помогают — ред.), РУДН в первую очередь, МИФИ", — добавил он.

"Олимпиада уже в этом году собрала 19 стран… и сегодня у нас заявки уже под 25 стран на следующую олимпиаду", — сказал он, добавив также, что ведомство работает и над предложением бразильского студента Аугусто, предложившего создание международного движения.

Росфинмониторинг также запустил информационно-коммуникационную обучающую платформу для школьников и студентов, которую для ведомства создал Промсвязьбанк по поручению президента. "Аналогичную работу ведем не только со студентами, школьниками, но и запустили такой же проект "Новое поколение" совместно с Россотрудничеством, но уже для сотрудников финансовых разведок. Семь стран объединили, и уже к нам просятся другие страны, примерно то же самое. Вот так организована работа", — сообщил глава российской финразведки.