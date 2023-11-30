МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена 12 декабря опубликовать план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. В ЕЦБ предупредили о рисках использования российских активов

"Европейская комиссия предварительно планирует 12 декабря обнародовать свои законодательные предложения о введении налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов", — сказанор в сообщении.

Отмечается, что ЕС, несмотря на опасения некоторых стран-членов союза, продвигает идею налогообложения прибыли более чем 200 миллиардов евро (218 миллиардов долларов) замороженных российских активов, чтобы помочь Киеву.

По словам источника агентства, в предложении разъясняется, что ряд вопросов, поднятых странами-членами, все еще нуждается в решении, а планируемый ЕС налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".