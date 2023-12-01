2023-12-01T12:39:27+03:00
2023-12-01T12:39:27+03:00
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2023
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Правительство Молдавии утвердило проект госбюджета
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Правительство Молдавии на внеочередном заседании в пятницу утвердило проекты госбюджета, социального страхования и обязательной медпомощи на 2024 год, передает корреспондент РИА... ПРАЙМ, 01.12.2023
финансы, новости, молдавия, правительство, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на внеочередном заседании в пятницу утвердило проекты госбюджета, социального страхования и обязательной медпомощи на 2024 год, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание правительства Молдавии в пятницу было посвящено проектам бюджетов на следующий год. Прямая трансляция велась на странице кабмина в социальных сетях. На рассмотрение законопроектов ушло полчаса, в итоге они были приняты единогласно.
Согласно одобренному проекту госбюджета, доходы Молдавии в 2023 году составят 3,74 миллиарда долларов, расходы — 4,62 миллиарда долларов, таким образом дефицит будет равен 877 миллионам долларов. Большая часть денег — более 1 миллиарда долларов — будет перечислена в бюджет социального страхования. Также почти 408 миллионов долларов поступит из госбюджета в фонд обязательного медицинского страхования.