КИШИНЕВ, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на внеочередном заседании в пятницу утвердило проекты госбюджета, социального страхования и обязательной медпомощи на 2024 год, передает корреспондент РИА Новости. Орбан призвал не отправлять Украине деньги "вагонами" из бюджета ЕС

Заседание правительства Молдавии в пятницу было посвящено проектам бюджетов на следующий год. Прямая трансляция велась на странице кабмина в социальных сетях. На рассмотрение законопроектов ушло полчаса, в итоге они были приняты единогласно.

Согласно одобренному проекту госбюджета, доходы Молдавии в 2023 году составят 3,74 миллиарда долларов, расходы — 4,62 миллиарда долларов, таким образом дефицит будет равен 877 миллионам долларов. Большая часть денег — более 1 миллиарда долларов — будет перечислена в бюджет социального страхования. Также почти 408 миллионов долларов поступит из госбюджета в фонд обязательного медицинского страхования.