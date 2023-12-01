МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" произвела самую крупную единовременную выплату в истории страхования виноградарства РФ на 236,1 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль РСХБ за 9 месяцев в пять раз превысила результат 2022 года

"АО СК "РСХБ-Страхование" произвело самую крупную единовременную выплату в истории страхования виноградарства в размере 236,1 миллиона рублей агропредприятию Ставропольского края. Выплата осуществлена по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур", — отмечается в сообщении.

Страховым случаем стала частичная утрата (гибель) урожая винограда в результате воздействия опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – вымерзания, поясняет страховщик.

АО СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк". АО СК "РСХБ-Страхование" реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 миллиона рублей.