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2023
https://1prime.ru/finance/20231201/842433744.html
"РСХБ-Страхование" поставила рекорд по выплате в страховании виноградарства
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"РСХБ-Страхование" произвела самую крупную единовременную выплату в истории страхования виноградарства РФ на 236,1 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АО СК... ПРАЙМ, 01.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, виноградарство, рсхб-страхование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" произвела самую крупную единовременную выплату в истории страхования виноградарства РФ на 236,1 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.
"АО СК "РСХБ-Страхование" произвело самую крупную единовременную выплату в истории страхования виноградарства в размере 236,1 миллиона рублей агропредприятию Ставропольского края. Выплата осуществлена по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур", — отмечается в сообщении.
Страховым случаем стала частичная утрата (гибель) урожая винограда в результате воздействия опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – вымерзания, поясняет страховщик.
АО СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк". АО СК "РСХБ-Страхование" реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 миллиона рублей.