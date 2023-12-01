МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Швейцария с февраля прошлого года заблокировала в стране около 8,8 миллиарда долларов частных российских активов, сумма замороженных средств российского Центрального банка составила около 8,45 миллиарда долларов. Об этом рассказал РИА Новости заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. В Нидерландах победила партия, выступающая против антироссийских санкций

"Ссылаясь на последние оценки, Швейцария заморозила финансовые активы на сумму 7,7 миллиарда франков (около 8,8 миллиарда долларов — ред.)", — сказал он.

На вопрос о том, изменился ли объем средств Банка России, который ранее составлял примерно 8,45 миллиарда швейцарских франков, замороженных в стране, Майенфиш ответил "все так же".

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, в том числе заблокировала частные российские активы и имущество ЦБ. Правительство страны добавляло, что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных средств.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".