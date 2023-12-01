КИШИНЕВ, 1 дек — ПРАЙМ. Государственная молдавская компания Energocom сообщила, что вернула в госбюджет республики полную сумму в 56 миллионов долларов, предусмотренную решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Молдавия считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

"Energocom 30 ноября вернул в госбюджет полную сумму в 1 миллиард леев (56 миллионов долларов — ред.), предусмотренную решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) от 13 сентября", — говорится в сообщении, опубликованном на странице энергетической компании в соцсети.

Уточняется, что согласно решению КЧС, в целях уменьшения уставного капитала компания должна была приобрести один миллион собственных акций за счет финансовых средств, перечисленных в течение 2022 года. "Данное решение было принято с учетом относительной стабилизации рынка природного газа и обеспечения Energocom достаточными резервами и ликвидностью на холодный сезон 2023-2024 годов", — поясняет компания.

В октябре Energocom заявила о том, что закупила более 500 миллионов кубометров газа на зимний период, отметив, что продолжает закупки с намерением полностью покрыть потребление газа в холодный период.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.