МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило исполнение федерального бюджета за январь-сентябрь 2023 года, следует из сообщения на сайте кабмина. Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета России за 10 месяцев

"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года и направить его в Совет Федерации, Государственную Думу и Счётную палату Российской Федерации", — сказано в сообщении.

По предварительной оценке Минфина, опубликованной в начале октября, федеральный бюджет РФ в январе-сентябре был исполнен с дефицитом в 1% ВВП или 1,699 триллиона рублей. Расходы составили 21,432 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7% год к году. Доходы, по оценке министерства, составили 19,734 триллиона рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14,158 триллиона рублей и увеличились на 26% год к году, а нефтегазовые за девять месяцев снизились на 34,5% относительно аналогичного периода за прошлый год и составили 5,575 триллиона рублей.

В начале ноября Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 октября 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета РФ за девять месяцев текущего года составил 1,45 триллиона рублей. Объем доходов бюджета, согласно данным Казначейства, за январь-сентябрь текущего года составил 19,734 триллиона рублей, не изменившись относительно предварительной оценки, а объем расходов — 21,184 триллиона рублей, снизившись на 248 миллиардов рублей.