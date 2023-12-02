МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило предоставление из резервного фонда средств на завершение строительства некоторых проектов, сообщается на сайте кабмина. Хуснуллин назвал причины подорожания строительства в России

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, в том числе медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог.