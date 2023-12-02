2023-12-02T13:08:16+03:00
2023-12-02T13:08:16+03:00
2023-12-02T13:08:16+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231202/842439927.html
Правительство одобрило финансирование завершения строительства проектов
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Правительство России одобрило предоставление из резервного фонда средств на завершение строительства некоторых проектов, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект распоряжения... ПРАЙМ, 02.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, правительство рф, строительство, проекты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило предоставление из резервного фонда средств на завершение строительства некоторых проектов, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, в том числе медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог.