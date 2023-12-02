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ЕС выделит 2,3 миллиарда евро для поддержки энергетического перехода
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Евросоюз выделит в ближайшие два года 2,3 миллиарда евро из своего бюджета на поддержку перехода к чистой энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я рада... ПРАЙМ, 02.12.2023
энергетика, финансы, новости, ес, энергетика, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Евросоюз выделит в ближайшие два года 2,3 миллиарда евро из своего бюджета на поддержку перехода к чистой энергетике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я рада объявить, что в течение следующих двух лет Европейский союз инвестирует 2,3 миллиарда евро из бюджета ЕС для поддержки этого энергетического перехода в нашем регионе и по всему миру. Потому что, друзья мои, каждая страна на Земле заслуживает чистую, доступную и произведенную у себя дома энергию", — заявила она, выступая на полях климатической конференции ООН (COP28) в Дубае.
Ранее фон дер Ляйен также заявила, что объемы финансирования в области климата должны перейти "от миллиардов к триллионам". По ее словам, для этого необходимо увеличить число источников дохода, например, путем введения новых сборов, развития рынка зеленых облигаций и расширения ценообразования на углерод.
1 декабря в Дубае открылся Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В нем принимают участие около 160 лидеров стран и глав правительств.