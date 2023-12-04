ТЕГЕРАН, 4 дек — ПРАЙМ. Иран получил от правительства США все необходимые гарантии по вопросу замороженных в Вашингтоне финансовых активов, на данный момент Тегеран располагает всеми активами и может использовать их в соответствии со своими потребностями, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани. Иран заключил соглашения о транзитной торговле с пятью странами

"Американское правительство должно придерживаться своих обязательств по соглашению с Ираном, и мы получили все необходимые гарантии в этом отношении, потому что США показали свою ненадежность. Финансовые ресурсы доступны правительству Исламской Республики Иран, и мы можем использовать их в соответствии с нашими потребностями", — передает агентство IRNA со ссылкой на заявление Канаани.

Ранее СМИ сообщили о договоренности США с Катаром о том, что размороженные в рамках соглашения об обмене пленными шесть миллиардов долларов, принадлежащих Ирану, пока не будут доступны для использования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США могут заморозить эти средства, но пока следят за их использованием. Однако пресс-секретарь миссии Ирана в ООН заявил, что правительство США знает о невозможности нарушить соглашение об разблокировке иранских активов.

В сентябре США и Иран провели обмен заключенными на разрешение разморозить иранские средства на сумму шести миллиардов долларов в южнокорейских банках и отправить их на счета в катарских банках для гуманитарных целей.