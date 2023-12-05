МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В 2023 году количество работников с зарплатой от миллиона рублей до вычета в России выросло на 43% по сравнению с 2021 годом, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza. В России проиндексируют зарплаты в 2024 году

Как сообщается в материале, больше всего работников-миллионеров (14,7 тысячи) зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (1,95 тысячи человек) и Подмосковье (1,44 тысячи).

В соответствии с данными исследования, около 17,5 тысяч россиян зарабатывает от миллиона до двух, 3,25 тысячи — от двух до трех миллионов, 3,7 тысячи человек — более трех миллионов.

Больше всего работников-миллионеров трудятся в сфере оптовой и розничной торговли, в обрабатывающей промышленности, финансах и страховании.

Ранее сообщалось, что в 2024 году будут проиндексированы зарплаты учителей, представителей силовых структур, врачей и работников социальных учреждений. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% вместо 42% на текущий момент.