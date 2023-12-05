МОСКВА, 5 дек —ПРАЙМ. В 2023 году Украина, вероятно, последний раз получила грантовую помощь от США, так как в будущем Вашингтон планирует перейти на кредитные взаимоотношения с украинской стороной, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского

"По деньгам. Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет", — сообщил политик в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, после президентских выборов в США не будет прорыва в отношениях между двумя странами. Согласно данным Министерства финансов Украины, иностранная помощь государственному бюджету Украины в этом году составила 37,4 миллиарда долларов, включая 10,9 миллиарда долларов грантов от США.

Государственный бюджет Украины критически зависит от внешней помощи, и до конца этого года стране необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки, сообщал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что страна рассчитывает получить финансовую помощь более чем на 30 миллиардов долларов от Евросоюза, США, МВФ и союзных государств для покрытия дефицита бюджета. Согласно проекту бюджета на 2024 год, расходы на безопасность и оборону составят более 48 миллиардов долларов, что составляет 23 процента ВВП.