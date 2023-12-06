МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк установил в своем мобильном приложении функцию предупреждения клиентов о звонках мошенников, сообщил журналистам первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев. НСПК будет штрафовать банки в зависимости от "уровня мошенничества"

"Сбер" добавил в свое приложение "Сбербанк Онлайн" функцию предупреждения клиентов о контакте с мошенником. Красный экран с предупреждением "Вам звонит мошенник!" на смартфоне возникает у клиента при входе в "Сбербанк Онлайн" в том случае, если наши системы безопасности фиксируют, что человек сейчас общается с мошенником", — сказал Царев в кулуарах Дня инвестора "Сбера".

Задача этого выплывающего экрана – переключить внимание клиента от разговора и дать возможность сразу же обратиться в банк по кнопке на экране, пояснил он.

"К сожалению, основная угроза для наших клиентов сегодня – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%, в сутки мошенники совершают 8 миллионов звонков. И наша задача в том числе – предупредить клиентов вовремя, не позволить им передать финансовую информацию, которую преступники смогут использовать, чтобы похитить средства", — сказал топ-менеджер.

Чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно включить в мобильном приложении банка сервис "Управление входящими звонками", который также работает для звонков в мессенджерах, и активировать опцию блокировки нежелательных звонков, добавил он.

По прогнозу "Сбера", который был представлен в ноябре, объем хищений кибермошенниками у граждан России по итогам года составит 19 миллиардов рублей. По данным Банка России, за девять месяцев злоумышленникам удалось похитить почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за прошлый год у клиентов банков РФ, по данным регулятора, были похищены рекордные 14,2 миллиарда рублей.