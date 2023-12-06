МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшей перспективе могут перевести Украину на "голодный паек", так как американцы начинают осознавать, что десять лет назад демократы неправильно расставили приоритеты по внешней политике, сделав ставку на поддержку киевского режима, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев агентству РИА Новости. Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, пишет СМИ

"В ближайшее время Конгресс, или республиканская его часть, будет крайне неохотно выделять средства на поддержку Киева. Украину могут сегодня перевести на "голодный паек". В США начинается кампания пересмотра основных положений и стратегии в отношении Украины и ее использования, как главного плацдарма борьбы против России, начиная с 2014 года", — отметил Васильев.

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси признался, что США в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины, что привело к печальным последствиям.

Васильев также подчеркнул, что десять лет назад демократы некорректно расставили приоритеты и сделали Украину буквально центром внешней политики Америки. В данном случае это может быть предвестником того, что сейчас в ходе предвыборной президентской кампании начнется пересмотр не просто суммы средств для помощи Украине, а ее роли вообще в американской внешней политике.

Кроме того, подобные заявления будут озвучиваться все чаще, так как Республиканская партия готовит подобным образом свою предвыборную платформу.

"В июле, когда республиканцы будут утверждать кандидата, они должны будут выдвинуть программу, при этом во внешнеполитической части будут представлены изменения: здесь встает вопрос — либо отодвинуть Украину на второй план, либо наметить принципиально новую позицию США", — заключил ученый.