2023-12-06T14:06:10+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231206/842475684.html
Глава РФПИ спрогнозировал рост инвестиций из Саудовской Аравии
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Российский фонд прямых инвестиций намерен привлечь еще 1 триллион рублей инвестиций из Саудовской Аравии в ближайшие два года, соответствующие договоренности достигнуты, сообщил... ПРАЙМ, 06.12.2023
финансы, экономика, новости, рфпи, саудовская аравия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций намерен привлечь еще 1 триллион рублей инвестиций из Саудовской Аравии в ближайшие два года, соответствующие договоренности достигнуты, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы с партнерами планируем увеличить наши инвестиции с Саудовской Аравией еще на триллион рублей от них в ближайшие два года", — сказал Дмитриев журналистам.
Он отметил, что РФПИ уже привлек из Саудовской Аравии инвестиции на 40 значимых проектов, 12 их которых были построены с нуля, в их числе — технопарк "Ростех-Сити" и северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона.
"До этого они нам выделили триллион рублей, и мы этот триллион уже активно инвестировали. Мы ожидаем, в том числе в рамках наших договоренностей, что еще триллион будет вложен в ближайшие два года в российскую экономику", — добавил Дмитриев.