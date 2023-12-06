МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в России за 10 месяцев текущего года выросли на 24% — до 7,7 триллиона рублей, при этом количество субъектов МСП увеличилось на 5,6%, до 6,2 миллиона, рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Россияне смогут оплачивать налоги через СБП

"Общий объем налоговых поступлений от МСП за 10 месяцев вырос на 24%, до 7,7 триллиона рублей. Поступления от МСП составляют пятую часть от всех поступлений в бюджетную систему", — сказал Егоров, выступая на совместном заседании правлений "Опоры России" и Ассоциации "НП "Опора".

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, по его словам, в ноябре составило более 6,2 миллиона — рост по сравнению с ноябрем 2022 года 5,6%.

По его словам, за январь-октябрь текущего года малые и средине предприниматели перечислил в бюджетную систему РФ страховых взносов на 1,6 триллиона рублей, что на 0,36 триллиона, или на 29%, больше, чем в январе-октябре 2022 года. Поступления НДС от них составили 2,5 триллиона рублей, что на 0,6 триллиона, или 30%, больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Общая сумма уплаченного ими НДФЛ за 10 месяцев составила 1,3 триллиона рублей и выросла на 0,2 триллиона рублей, или 16%, а поступления от применения спецрежимов (УСН, ЕСХН, патента и НПД) составили 0,9 триллиона рублей с ростом на 0,12 триллиона рублей, или 14%, к аналогичному периоду прошлого года.

Президент "Опоры России" Александр Калинин, в свою очередь, высоко оценил работу ФНС в повышении собираемости налогов за счет автоматизации бизнес-процессов и масштабирования действующих экспериментов. Так, введение нулевого НДС в сфере общепита, по его словам, позволило увеличить поступления налогов на 50%, фонд оплаты труда вырос на 80%, а численность работников и зарплата в этой отрасли выросли на 40%. Аналогичные результаты отмечаются в гостиничном секторе.

"Мы видим, что применение нулевого НДС в сфере общепита и гостиниц дает положительные результаты. Учитывая успех этого эксперимента, предлагаем распространить его применение на другие сферы, в частности, на клининговую отрасль. Ожидаем, что упадет нагрузка на фонд оплаты труда", — сказал Калинин.