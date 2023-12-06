МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин подтверждает, что в соглашениях об избежании двойного налогообложения все ставки планируется привести к уровню в 10%, сообщил замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Минфин США призвал G7 к жесткому контролю за торговлей российской нефтью

"Сегодня на заседании комитета Совета Федерации замглавы Минфина Алексей Сазанов подтвердил мне, что министерство планирует приводить все ставки в СИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения) к формуле 10-10-10. То есть унифицировать ставки при уплате за рубеж дивидендов, процентов по кредитам, займам и платежам за использование интеллектуальной собственности, установив ставки налога, уплачиваемого у источника в России на уровне 10%", — сказал политик.

Сенатор полагает, что настоящий налоговый суверенитет "мы получили лишь, начиная с 2020 года, когда президент РФ поручил пересмотреть СИДН".

"Сейчас, когда соглашения с недружественными странами приостановлены, важно не создать искусственные преимущества отдельным юрисдикциям за счёт более льготных условий в соглашениях со странами Глобального юга. В этой связи унификация наших налоговых соглашений приведёт к тому, что поведение бизнеса будет продиктовано не налоговой выгодой, а коммерческой целесообразностью", — заключил Шендерюк-Жидков.