МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может разморозить для Венгрии десять миллиардов евро при реформировании страной судебной системы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. В Венгрии заявили о нежелании помогать во внутренних разборках Зеленского

Ранее в четверг, 7 декабря, Еврокомиссия отмечала, что не получила о Будапешта пояснения по принципам верховенства права.

"По словам чиновников ЕС, в случае подтверждения Еврокомиссией (изменений в области судебного права — ред.) Венгрия получит около 10 миллиардов евро в дополнение к миллиарду евро, которые Венгрия недавно получила вместе с другими странами", — сказано в тексте.

Остальные средства разблокируют, когда Будапешт выполнит остальные требования для "восстановления демократических свобод".