2023-12-07T15:53:14+03:00
2023-12-07T15:53:14+03:00
2023-12-07T15:53:14+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231207/842495209.html
ЕС назвал условие для разблокировки средств Венгрии, пишет СМИ
Финансы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз может разморозить для Венгрии десять миллиардов евро при реформировании страной судебной системы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Ранее... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, новости, ес, венгрия, замороженные средства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может разморозить для Венгрии десять миллиардов евро при реформировании страной судебной системы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее в четверг, 7 декабря, Еврокомиссия отмечала, что не получила о Будапешта пояснения по принципам верховенства права.
"По словам чиновников ЕС, в случае подтверждения Еврокомиссией (изменений в области судебного права — ред.) Венгрия получит около 10 миллиардов евро в дополнение к миллиарду евро, которые Венгрия недавно получила вместе с другими странами", — сказано в тексте.
Остальные средства разблокируют, когда Будапешт выполнит остальные требования для "восстановления демократических свобод".