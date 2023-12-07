МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные партнеры показали свою ненадежность, когда украли средства у физических лиц, разрушили свою экономику, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет". Путин предупредил бизнес о принципе "свой — чужой" в Европе

"Ненадежность оказалась настолько очевидной, и действия западных партнеров настолько — не знаю даже, как это назвать — нецивилизованными: просто у людей деньги украли, у физических лиц…", — сказал он.

Путин добавил, что Запад, таким образом, разрушает собственную экономику.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".