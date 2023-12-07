2023-12-07T16:32:37+03:00
2023-12-07T16:32:37+03:00
2023-12-07T16:32:37+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231207/842496388.html
Иностранные партнеры украли деньги у физлиц, заявил Путин
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Западные партнеры показали свою ненадежность, когда украли средства у физических лиц, разрушили свою экономику, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет"... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, новости, владимир путин, запад, деньги
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/61/842496119.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/61/842496119.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/61/842496118.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/61/842496118.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/61/842496106.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84249/61/842496106.jpg
https://1prime.ru/News/20231207/842495838.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Западные партнеры показали свою ненадежность, когда украли средства у физических лиц, разрушили свою экономику, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет".
"Ненадежность оказалась настолько очевидной, и действия западных партнеров настолько — не знаю даже, как это назвать — нецивилизованными: просто у людей деньги украли, у физических лиц…", — сказал он.
Путин добавил, что Запад, таким образом, разрушает собственную экономику.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".