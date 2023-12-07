МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Размер недавно направленной помощи Украине сейчас находится на самом низком уровне с начала СВО, пишет Bloomberg. Дипмиссия России в Лондоне раскрыла жертвы Великобритании ради Зеленского

Объем недавно выделенной поддержки Киеву упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года, что вызывает обеспокоенность нестабильностью поддержки ВСУ со стороны западных союзников.

По данным Кильского института мировой экономики, новая финансовая помощь, которую Украина получил с августа по октябрь текущего года, рухнула почти на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,11 миллиарда евро (2,3 миллиарда долларов). Отмечается, что показатель является самым низким с января 2022 года.

Как добавляют в докладе, Киев зависит от небольшого количества стран: Германия, США и ряд стран Скандинавии и Восточной Европы.

По данным института, 20 стран-доноров из 42 выделили средства на поддержку Украины, что является наименьшей цифрой с февраля 2022 года.