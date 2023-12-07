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2023
https://1prime.ru/finance/20231207/842498200.html
Помощь Украине от союзников катастрофически рухнула
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Размер недавно направленной помощи Украине сейчас находится на самом низком уровне с начала СВО, пишет Bloomberg. Объем недавно выделенной поддержки Киеву упал до самого низкого... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, новости, украина, финансирование, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Размер недавно направленной помощи Украине сейчас находится на самом низком уровне с начала СВО, пишет Bloomberg.
Объем недавно выделенной поддержки Киеву упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года, что вызывает обеспокоенность нестабильностью поддержки ВСУ со стороны западных союзников.
По данным Кильского института мировой экономики, новая финансовая помощь, которую Украина получил с августа по октябрь текущего года, рухнула почти на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,11 миллиарда евро (2,3 миллиарда долларов). Отмечается, что показатель является самым низким с января 2022 года.
Как добавляют в докладе, Киев зависит от небольшого количества стран: Германия, США и ряд стран Скандинавии и Восточной Европы.
По данным института, 20 стран-доноров из 42 выделили средства на поддержку Украины, что является наименьшей цифрой с февраля 2022 года.