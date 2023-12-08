МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Автодор" ожидает рост доходов от взимания платы за пользование своими платным трассами в 2023 году до 75 миллиардов рублей, такие показатели связаны с ростом дорожной сети госкомпании, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума "Россия зовёт!". "Автодор" раскрыл сумму за проезд по участку трассы М-12 для легковушек

Согласно годовому отчету компании, доходы от сбора за проезд транспортных средств по платным участкам российских дорог в 2022 году составили около 54,3 миллиарда рублей. Таким образом, они могут вырасти почти в 1,5 раза.

"Мы стремимся к цифре в этом году в 75 миллиардов рублей", — сказал Петушенко, отвечая на вопрос о прогнозируемом объеме сбора платы за проезд по итогам года.

"У нас дороги прибавились. Смотрите: Аксай, ДЗОК (дальний западный обход Краснодара), М-12. Поэтому дороги платные прибавились, количество километров, самое главное", — прокомментировал топ-менеджер прогнозируемые результаты.

Петушенко также отметил, что "Автодор" прорабатывает ряд мер, чтобы минимизировалось количество "зайцев", которые не оплачивают проезд.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании — трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.

РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".