КАЗАНЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Вывоз золота из РФ физическими лицами в 2023 году вырос кратно, фиксируются попытки вывоза без необходимого оформления: в аэропорту его проносят без таможенного контроля под видом перевозки внутри ЕАЭС, а в стерильной зоне передают тому, кто сядет на борт самолета, следующего за пределы союза, сообщил журналистам врио руководителя ФТС Руслан Давыдов. Минфин до 12 января направит средства на покупку валюты и золота

"У нас пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица увозят… Но я могу сказать о том, что в принципе из того, что мы видим и что фиксируется, кратное увеличение вывоза золота в слитках. Мы фиксируем факты нарушений, когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза, а потом передается уже в стерильной зоне… на борт самолета, следующего уже за пределы союза", — сказал Давыдов после заседания объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза.

Глава ФТС уточнил, что таможенниками проведена спецоперация, когда было выявлено 243 килограмма золота.

Давыдов также отметил, что с учетом западных санкций и валютных ограничений золото все больше используется как средство платежа. А с учетом действующих санкций на продажу российского золота юридическими лицами отмечается все больше попыток перевозки золота с использованием физических лиц, курьеров.