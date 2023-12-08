Врио главы ФТС Давыдов: вывоз золота из РФ физлицами кратно вырос в 2023 году
КАЗАНЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Вывоз золота из РФ физическими лицами в 2023 году вырос кратно, фиксируются попытки вывоза без необходимого оформления: в аэропорту его проносят без таможенного контроля под видом перевозки внутри ЕАЭС, а в стерильной зоне передают тому, кто сядет на борт самолета, следующего за пределы союза, сообщил журналистам врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.
"У нас пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица увозят… Но я могу сказать о том, что в принципе из того, что мы видим и что фиксируется, кратное увеличение вывоза золота в слитках. Мы фиксируем факты нарушений, когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза, а потом передается уже в стерильной зоне… на борт самолета, следующего уже за пределы союза", — сказал Давыдов после заседания объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза.
Глава ФТС уточнил, что таможенниками проведена спецоперация, когда было выявлено 243 килограмма золота.
Давыдов также отметил, что с учетом западных санкций и валютных ограничений золото все больше используется как средство платежа. А с учетом действующих санкций на продажу российского золота юридическими лицами отмечается все больше попыток перевозки золота с использованием физических лиц, курьеров.
https://1prime.ru/finance/20231208/842507701.html