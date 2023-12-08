МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. США заботятся только о своих интересах, готовы заплатить жизнью многих украинцев, Киеву пора это понять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. СБУ уличила директора предприятия в попытке украсть деньги на истребители

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что экономика страны выросла за счет направления 90 процентов поддержки для Украины американским военным предприятиям. На этом фоне, отмечал он, необходимо продолжать помогать Киеву.

Пресс-секретарю президента России задали вопрос, отрезвит ли Украину такое отношение.

"Смотрите, американцы — весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США", — ответил Песков.

Он напомнил, что США также зарабатывают на поставках в Европу дорогих энергоносителей.

Песков добавил, что США платят за свою политику жизнями украинцев, выразив сожаление, что в Киеве до сих пор этого не поняли.