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2023
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Россиянам назвали три лучших варианта вложения денег
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Самым простым и эффективным способом вложения денег является банковский депозит, в особенности при действующих ставках. Об этом рассказал "Ленте.ру" кандидат экономических наук,... ПРАЙМ, 11.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Самым простым и эффективным способом вложения денег является банковский депозит, в особенности при действующих ставках. Об этом рассказал "Ленте.ру" кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.
По его словам, вторым вариантом являются инвестиции в облигации — государственные или крупных надежных эмитентов, а третьим — инвестиции в акции некоторых компаний.
"Здесь, так сказать, не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона. Но это рискованное вложение, которое подходит не всем", — отметил Абрамов.
Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Следующее заседание состоится 15 декабря.