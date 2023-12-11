МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Самым простым и эффективным способом вложения денег является банковский депозит, в особенности при действующих ставках. Об этом рассказал "Ленте.ру" кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

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По его словам, вторым вариантом являются инвестиции в облигации — государственные или крупных надежных эмитентов, а третьим — инвестиции в акции некоторых компаний.

"Здесь, так сказать, не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона. Но это рискованное вложение, которое подходит не всем", — отметил Абрамов.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Следующее заседание состоится 15 декабря.