БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Украина не отчиталась о расходах ранее предоставленной ей помощи, Венгрия обратила на это внимание стран-членов Евросоюза, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Песенка Зеленского на Украине спета, заявили в Совфеде

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

"Что касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, то мы еще раз обратили внимание, что мы передали более 80 миллиардов евро Украине, но до сих пор не видели детального и основательного отчета о том, как они были использованы", — сказал Сийярто.

По его словам, Будапешт ожидает соответствующий доклад от Еврокомиссии.

Глава МИД Венгрии добавил, что страна не согласна выделять 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины. Он назвал неприемлемым включение венгерских физических и юридических лиц в перечень "международных спонсоров войны".