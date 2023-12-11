МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин согласился с идеей сделать планку по льготной ипотеке выше 6 миллионов рублей. Минвостокразвития отчитался о выдаче арктической ипотеки

В ходе встречи с получателями арктической ипотеки Путину предложили увеличить сумму верхнего потолка по ипотеке, что позволяло бы покупать квартиры побольше.

"Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом", — сказал президент.

Говоря об увеличении возраста для арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, Путин сообщил, что обсудит эту возможность с коллегами и примет решение.

"Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решениях очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности. А что касается северных регионов, тем более. Поэтому сейчас с коллегами обсудим. Я думаю, мы к этому решению подойдем", — ответил он на вопрос, можно ли снять ограничения по возрасту получения арктической ипотеки для работников оборонных предприятий и их семей. Оборонная промышленность набирает обороты, заявил Путин

Глава государства пообещал расширить программу арктической ипотеки для участников СВО.

"Спасибо большое. что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли расширить ее на участников спецоперации.

Кроме того, Путин поддержал идею о снижении стажа работы для получения арктической ипотеки.

"Я согласен… Обязательно мы сейчас с коллегами обсудим, и думаю, что к этому решению мы и подойдем (о снижении стажа работы для арктической ипотеки)", — ответил он на предложение участницы встречи снизить стаж работы для получения ипотеки.

Путин отметил, что эта ипотека под 2% позволяет закрепляться на тех территориях, где люди бы хотели жить.

"Если у вас возникает желание здесь остаться, конечно, это очень хорошо, и это закрепляет людей за этими территориями. Жили на съемной квартире — теперь свое появилось. Такая возможность должна быть у большего количества людей. Конечно, медики — это та категория, которая нам нужна", — добавил он.