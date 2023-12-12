2023-12-12T09:09:38+03:00
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2023
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В Японии раскрыли, какой иероглиф стал символом этого года
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Иероглиф "налог" стал символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, сообщает канал Niconico. Уточняется, что иероглиф "налог" привлек наибольшее внимание... ПРАЙМ, 12.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, япония, налог
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Иероглиф "налог" стал символом уходящего года в Японии по результатам ежегодного конкурса, сообщает канал Niconico.
Уточняется, что иероглиф "налог" привлек наибольшее внимание японцев на фоне намерения правящей Либерально-демократической партии страны нарастить расходы на оборону за счет погашения налогов юридических лиц.
Такие планы спровоцировали дискуссии в партии, а премьер-министр Фумио Кисиде получил прозвище "очки — рост налога". Позднее Кисида объявил о сокращении налогов в виде компенсации в размере 40 тысяч иен, что в обществе было воспринято как метание властей из стороны в сторону.
Сообщается, что в 2014 году этот иероглиф уже становился символом года на фоне повышения потребительского налога с 5% до 8%.
Конкурс на выбор иероглифа года ежегодно проводится Ассоциации проверки иероглифической грамотности страны. Значение иероглифа-символа года должно содержаться в строжайшем секрете вплоть до момента объявления.
В 2022 году иероглифом года стал знак "битва, война", так как прошлый год отличился большим количествов битв (с последствиями коронавируса, битвой японской сборной за выход в четвертьфинал ЧМ, начально специальной военной операции России на Украине) "в хорошем и плохом смысле слова".