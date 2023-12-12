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В Нидерландах запустят банкноту с изображением знаменитого футболиста
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Банкнота, посвященная двукратному бронзовому призеру чемпионатов Европы по футболу Деннису Бергкампу, будет выпущена в Нидерландах, сообщает Mirror. На банкноте номиналом в восемь... ПРАЙМ, 12.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, нидерланды, банкнота
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банкнота, посвященная двукратному бронзовому призеру чемпионатов Европы по футболу Деннису Бергкампу, будет выпущена в Нидерландах, сообщает Mirror.
На банкноте номиналом в восемь евро будут размещены изображение гола Бергкампа в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 1998 года, позволившего команде выйти в полуфинал, а также портрет футболиста. Бергкамп стал первым нидерландским спортсменом, удостоенным чести быть напечатанным на банкноте.
Первые десять банкнот будут выпущены ограниченным тиражом на бумаге из сусального золота. Их представят в воскресенье в Амстердаме.
Бергкампу 54 года. В качестве игрока он становился чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков в составе "Аякса", выигрывал Кубок УЕФА вместе с итальянским "Интером", а также трижды побеждал в чемпионате Англии и по четыре раза брал Кубок и Суперкубок Англии вместе с "Арсеналом".