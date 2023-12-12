МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь сократился на 108,26 миллиарда рублей — до 13,433 триллиона рублей, а в долларах увеличился — на 5,905 миллиарда долларов, до 151,129 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Минфин отчитался о расходах бюджета за январь — ноябрь

"По состоянию на 1 декабря 2023 года объем ФНБ составил 13 432 971,8 миллиона рублей, или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год,…что эквивалентно 151 129,1 миллиона долларов", — говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,747 триллиона рублей, или 75,902 миллиарда долларов (4,5% ВВП).

Объем ФНБ за октябрь сократился на 107,106 миллиарда рублей — до 13,541 триллиона рублей, а в долларах увеличился — на 5,119 миллиарда долларов, до 145,224 миллиарда долларов. Его ликвидная часть на 1 ноября составляла 6,938 триллиона рублей, или 74,411 миллиарда долларов (4,6% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 3,268 миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней, 1,188 миллиарда рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 658,36 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" было вложено 238,745 миллиарда рублей, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, а еще 190,2 миллиарда рублей — в облигации ООО "НЛК-Финанс". Кроме того, 140,892 миллиарда рублей было вложено в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис", 88,557 миллиарда — в облигации "ГТЛК", в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" — 4,050 миллиарда рублей, в ППК "Фонд развития территорий" — 117,07 миллиарда рублей. В облигации иных российских эмитентов было вложено 1,944 миллиарда долларов.

На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,4 миллиарда рублей. Еще 3,11 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 86,05 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 645,3 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, 138,8 миллиарда рублей — в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 349,5 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,114 миллиарда долларов.