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2023-12-13T12:58:35+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231213/842550096.html
США намерены конфисковать российские активы для помощи Киеву, пишут СМИ
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Американские чиновники рассматривают возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, если конгресс США не примет решение о дальнейшей помощи Украине, передает... ПРАЙМ, 13.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, сша, украина, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Американские чиновники рассматривают возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, если конгресс США не примет решение о дальнейшей помощи Украине, передает New York Times.
"Негласно американские чиновники ищут варианты на случай, если конгресс не предпримет никаких действий, от чрезвычайных ассигнований <…> до конфискации захваченных на Западе российских активов и использования их на вооружение", — сообщает газета.
Ранее республиканцы заблокировали запрос Белого дома о выделении средств на помощь Украине, требуя изменений в подходе к охране границ. Если не будет продвижения в этом вопросе, возможности помощи Украине и содействия союзникам США могут исчерпаться, предупредили в Белом доме.
По данным издания, конфискация и передача замороженных активов России Украине может негативно повлиять на мировую финансовую систему.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет предпринимать все необходимые шаги для защиты интересов страны. Валютные резервы России на сумму около 300 миллиардов евро были заморожены странами Евросоюза и Большой семерки после начала спецоперации на Украине.