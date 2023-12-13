МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Американские чиновники рассматривают возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, если конгресс США не примет решение о дальнейшей помощи Украине, передает New York Times. NYT: США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год

"Негласно американские чиновники ищут варианты на случай, если конгресс не предпримет никаких действий, от чрезвычайных ассигнований <…> до конфискации захваченных на Западе российских активов и использования их на вооружение", — сообщает газета.

Ранее республиканцы заблокировали запрос Белого дома о выделении средств на помощь Украине, требуя изменений в подходе к охране границ. Если не будет продвижения в этом вопросе, возможности помощи Украине и содействия союзникам США могут исчерпаться, предупредили в Белом доме.

По данным издания, конфискация и передача замороженных активов России Украине может негативно повлиять на мировую финансовую систему.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет предпринимать все необходимые шаги для защиты интересов страны. Валютные резервы России на сумму около 300 миллиардов евро были заморожены странами Евросоюза и Большой семерки после начала спецоперации на Украине.