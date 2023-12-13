2023-12-13T13:05:38+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231213/842550210.html
Орбан раскрыл, как Венгрии получить деньги Евросоюза
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Венгрии не надо ничего делать для разблокировки средств из фондов Евросоюза, все условия уже выполнены, заявил в беседе с порталом Mandiner премьер-министр страны Виктор Орбан... ПРАЙМ, 13.12.2023
финансы, новости, виктор орбан, венгрия, ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Венгрии не надо ничего делать для разблокировки средств из фондов Евросоюза, все условия уже выполнены, заявил в беседе с порталом Mandiner премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Нам уже ничего не надо делать для получения денег ЕС, потому что они нам причитаются. Отправная ситуация — не то, что они отдадут нам деньги, а то, что у ЕС есть семилетний бюджет, который все приняли и куда все внесли свою часть… Наши деньги к нам должны прийти рано или поздно", — сказал он.
Как отметил Орбан, у Брюсселя нет "реальных предлогов" для удержания средств Будапешта, поскольку все необходимые для разблокировки условия Венгрия выполнила.
Венгерский премьер добавил. что не станет заключать политические сделки по финансовым вопросам.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что позиция Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз не является предметом торга.