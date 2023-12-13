БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Венгрии не надо ничего делать для разблокировки средств из фондов Евросоюза, все условия уже выполнены, заявил в беседе с порталом Mandiner премьер-министр страны Виктор Орбан. В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой

"Нам уже ничего не надо делать для получения денег ЕС, потому что они нам причитаются. Отправная ситуация — не то, что они отдадут нам деньги, а то, что у ЕС есть семилетний бюджет, который все приняли и куда все внесли свою часть… Наши деньги к нам должны прийти рано или поздно", — сказал он.

Как отметил Орбан, у Брюсселя нет "реальных предлогов" для удержания средств Будапешта, поскольку все необходимые для разблокировки условия Венгрия выполнила.

Венгерский премьер добавил. что не станет заключать политические сделки по финансовым вопросам.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что позиция Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз не является предметом торга.