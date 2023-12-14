БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден обратиться за финансированием к Европе, так как не смог получить помощь от Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой

По данным издания, украинский лидер, не получив новых обязательств от Америки, переключил свое внимание на Европу, где уделяют внимание проблеме обеспечения правительства Украины. Кроме того, на предстоящем саммите Евросоюза планируется обсудить четырехлетний бюджет для Киева в размере 54 миллиардов долларов.

В газете отметили, что президент Украины рассчитывает на европейскую помощь, однако его планы омрачаются напряженными отношениями между Евросоюзом и Венгрией, которая решительно выступает против любой помощи Киеву.

Ранее Сенат конгресса США решил не выносить на голосование законопроект о предоставлении дополнительного финансирования Украине, Израилю и Тайваню. В ответ на это, Зеленский посетил Вашингтон, где провел закрытую встречу с конгрессменами. Один из сенаторов, Эрик Шмитт из штата Миссури, оценил выступление украинского лидера как "бессмысленное словоблудие".