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2023
https://1prime.ru/finance/20231214/842558197.html
Америка отвергла Зеленского, пишут СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский вынужден обратиться за финансированием к Европе, так как не смог получить помощь от Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. По... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, новости, в мире, украина, евросоюз, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден обратиться за финансированием к Европе, так как не смог получить помощь от Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, украинский лидер, не получив новых обязательств от Америки, переключил свое внимание на Европу, где уделяют внимание проблеме обеспечения правительства Украины. Кроме того, на предстоящем саммите Евросоюза планируется обсудить четырехлетний бюджет для Киева в размере 54 миллиардов долларов.
В газете отметили, что президент Украины рассчитывает на европейскую помощь, однако его планы омрачаются напряженными отношениями между Евросоюзом и Венгрией, которая решительно выступает против любой помощи Киеву.
Ранее Сенат конгресса США решил не выносить на голосование законопроект о предоставлении дополнительного финансирования Украине, Израилю и Тайваню. В ответ на это, Зеленский посетил Вашингтон, где провел закрытую встречу с конгрессменами. Один из сенаторов, Эрик Шмитт из штата Миссури, оценил выступление украинского лидера как "бессмысленное словоблудие".