АНКАРА, 14 дек — ПРАЙМ. Отложенный эффект монетарной политики, который приведет к дезинфляции в экономике Турции, начнет действовать со второй половины 2024 года, пишет газета Hürriyet со ссылкой на министра казначейства и финансов страны Мехмета Шимшека. В Турции поднимут минимальную цену недвижимости для гражданства

Шимшек подчеркнул, что начиная со второй половины следующего года в стране будет наблюдаться сильная дезинфляция, пишет газета и приводит комментарий министра финансов Турции в отношении ее причин.

"Потому что в июле этого года мы повысили некоторые налоги, чтобы смягчить последствия землетрясения (в феврале, в Кахраманмараше — ред.). В следующем году этих повышений не будет. Усилия, связанные с землетрясением, привели к росту цен на товары, используемые в жилищном строительстве, и мы ожидаем, что в следующем году этого эффекта не будет. Отложенный эффект монетарной политики начнет действовать. Фискальная политика будет улучшена и скоординирована с монетарной политикой. Политика доходов также будет скоординирована", — приводит слова министра газета.

Годовая инфляция в Турции в ноябре составила 61,98%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Тем временем группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что годовая инфляция в ноябре составила 129,27%.

Турецкие власти рассчитывают, что инфляция снизится почти в два раза, до 34% к концу 2024 года, заявил ранее министр финансов Мехмет Шимшек. Глава центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан заявляла, что прогнозирует ускорение официальной инфляции в стране до 65% по итогам года и замедление до 36% в следующем году и 14% — в 2025-м.

В ноябре ЦБ Турции повысил учетную ставку до 40% с 35%.