МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Московская биржа начинает 19 декабря торги расчетными премиальными опционами на индекс Мосбиржи, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа раскрыла, что сильнее всего влияет на волатильность в акциях

"19 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка – индекс Мосбиржи. Новый инструмент существенно упрощает процесс торговли индексными опционами: он является расчетным и не имеет промежуточного звена в виде фьючерсного контракта. При открытии позиции списывается или начисляется премия вместо ежедневного расчета вариационной маржи", — говорится в сообщении.

Вместе с запуском сегмента премиальных опционов российский рынок биржевых производных перешел на новый этап своего развития, сообщила управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

"Мы видим постепенный рост интереса к новым инструментам, выражающийся в последовательном увеличении объема операций с опционами, который по итогам 11 месяцев 2023 года уже превысил объем торгов за прошлый год и составил 2,5 триллиона рублей, а объем открытых позиций вырос с начала года почти в два раза и сейчас составляет 170 миллиардов рублей", — приводится в сообщении ее комментарий.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются около 200 производных инструментов: опционы на акции и валюты, фьючерсные контракты и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.