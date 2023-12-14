Мосбиржа 19 декабря начинает торги премиальными опционами на индекс Мосбиржи
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Московская биржа начинает 19 декабря торги расчетными премиальными опционами на индекс Мосбиржи, следует из сообщения торговой площадки.
"19 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка – индекс Мосбиржи. Новый инструмент существенно упрощает процесс торговли индексными опционами: он является расчетным и не имеет промежуточного звена в виде фьючерсного контракта. При открытии позиции списывается или начисляется премия вместо ежедневного расчета вариационной маржи", — говорится в сообщении.
Вместе с запуском сегмента премиальных опционов российский рынок биржевых производных перешел на новый этап своего развития, сообщила управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
"Мы видим постепенный рост интереса к новым инструментам, выражающийся в последовательном увеличении объема операций с опционами, который по итогам 11 месяцев 2023 года уже превысил объем торгов за прошлый год и составил 2,5 триллиона рублей, а объем открытых позиций вырос с начала года почти в два раза и сейчас составляет 170 миллиардов рублей", — приводится в сообщении ее комментарий.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются около 200 производных инструментов: опционы на акции и валюты, фьючерсные контракты и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
https://1prime.ru/finance/20231214/842559341.html