МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Внешний госдолг России снизился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, что демонстрирует макроэкономическую и финансовую стабильность страны, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. Путин оценил рост реальных зарплат в России

"Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", — сказал он.

Глава государства отметил, что российские фирмы вовремя возвращают взятые за границей кредиты.

"Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях… То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика", — подчеркнул он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.