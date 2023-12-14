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2023
https://1prime.ru/finance/20231214/842560789.html
Государственный внешний долг сокращается, заявил Путин
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Внешний госдолг России снизился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, что демонстрирует макроэкономическую и финансовую стабильность страны, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, госдолг россии, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Внешний госдолг России снизился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов, что демонстрирует макроэкономическую и финансовую стабильность страны, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
"Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", — сказал он.
Глава государства отметил, что российские фирмы вовремя возвращают взятые за границей кредиты.
"Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях… То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика", — подчеркнул он.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.