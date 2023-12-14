МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины сообщило, что в четверг страна получила от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш финансирования почти на 900 миллионов долларов, что является результатом пересмотра программы механизма расширенного финансирования. Америка отвергла Зеленского, пишут СМИ

"Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что привлеченные указанные средства является результатом успешного второго пересмотра программы EFF исполнительным советом фонда. Таким образом, уточняет украинский минфин, Киев привлек уже около 4,5 миллиарда долларов из предусмотренных программой 15,6 миллиарда.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о нем был опубликована на сайте украинского парламента.