2023-12-14T13:07:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231214/842563097.html
Орбан призвал прекратить выделять Украине деньги из бюджета ЕС
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Украина в дальнейшем не должна получать средства из бюджета Евросоюза, Венгрия не увязывает этот вопрос с другими, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Ранее в среду, 13... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, новости, ес, бюджет, украина, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Украина в дальнейшем не должна получать средства из бюджета Евросоюза, Венгрия не увязывает этот вопрос с другими, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Ранее в среду, 13 декабря, Европейская комиссия обещала разморозить деньги, которые Будапешт не может получить из фондов ЕС. При этом, Венгрия должна позволить выделить средства на новую помощь для Украины.
"Во-первых, лучше получить поздно, чем никогда. Во-вторых, мы здесь не для того, чтобы делать бизнес, это не торг, это не сделка. Мы представляем подходы и принципы… Венгрия не связывает никакой венгерский вопрос ни с каким украинским или другим вопросом, это не наш стиль", — прокомментировал ситуацию Орбан.
По его словам, в долгосрочной перспективе Киев не следует поддерживать за счет европейского бюджета.