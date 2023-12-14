БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Украина в дальнейшем не должна получать средства из бюджета Евросоюза, Венгрия не увязывает этот вопрос с другими, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

Ранее в среду, 13 декабря, Европейская комиссия обещала разморозить деньги, которые Будапешт не может получить из фондов ЕС. При этом, Венгрия должна позволить выделить средства на новую помощь для Украины.

"Во-первых, лучше получить поздно, чем никогда. Во-вторых, мы здесь не для того, чтобы делать бизнес, это не торг, это не сделка. Мы представляем подходы и принципы… Венгрия не связывает никакой венгерский вопрос ни с каким украинским или другим вопросом, это не наш стиль", — прокомментировал ситуацию Орбан.

По его словам, в долгосрочной перспективе Киев не следует поддерживать за счет европейского бюджета.