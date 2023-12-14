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2023
https://1prime.ru/finance/20231214/842563449.html
Киев ездит и клянчит деньги, заявил Путин
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Представители Украины ездят и пытаются показать "успехи" контрнаступления, чтобы клянчить деньги, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 14 декабря проводит... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, новости, владимир путин, украина, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Представители Украины ездят и пытаются показать "успехи" контрнаступления, чтобы клянчить деньги, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 14 декабря проводит совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию.
"Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления", — сказал он.
По словам путина, украинская сторона клянчит деньги на вооружения, содержание страны, и боеприпасы.