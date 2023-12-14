МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Представители Украины ездят и пытаются показать "успехи" контрнаступления, чтобы клянчить деньги, заявил президент России Владимир Путин. В США Зеленского сравнили с известным мошенником

Глава государства 14 декабря проводит совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию.

"Подход, видимо, такой, пока ездят и клянчат, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во чтобы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления", — сказал он.

По словам путина, украинская сторона клянчит деньги на вооружения, содержание страны, и боеприпасы.