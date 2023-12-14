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2023-12-14T15:32:51+03:00
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2023
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 15 процентов
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Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до 15% с 16%, решение вступит в силу с 15 декабря, заявил глава регулятора Андрей Пышный. Правление Нацбанка Украины 26... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, новости, нацбанк, украина, ставка
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до 15% с 16%, решение вступит в силу с 15 декабря, заявил глава регулятора Андрей Пышный.
Правление Нацбанка Украины 26 октября снизило учетную ставку до уровня 16%, сообщал ранее Пышный.
"Правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 15% с 15 декабря 2023 года. Это решение согласовывается с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий", — сказал Пышный на брифинге.
Он добавил, что в ноябре индекс годовой инфляции уменьшился быстрее, чем ожидалось, и составил 5,1%.
В НБУ ранее прогнозировали, что в дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году, прежде всего благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности, восстановлению логистики и производств.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 октября заявил, что по итогам текущего года инфляция не будет превышать 8-9%.