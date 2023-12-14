МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до 15% с 16%, решение вступит в силу с 15 декабря, заявил глава регулятора Андрей Пышный. Экономист раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублем до конца года

Правление Нацбанка Украины 26 октября снизило учетную ставку до уровня 16%, сообщал ранее Пышный.

"Правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 15% с 15 декабря 2023 года. Это решение согласовывается с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий", — сказал Пышный на брифинге.

Он добавил, что в ноябре индекс годовой инфляции уменьшился быстрее, чем ожидалось, и составил 5,1%.

В НБУ ранее прогнозировали, что в дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году, прежде всего благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности, восстановлению логистики и производств.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 октября заявил, что по итогам текущего года инфляция не будет превышать 8-9%.