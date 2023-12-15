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2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842574421.html
Миллиардер Витек перевел активы своих компаний в ОАЭ
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Чешский миллиардер и бизнесмен Радован Витек зарегистрировал две свои компании в Абу-Даби после обвинений в завышении стоимости активов своей компании CPI Property Group, пишет... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, экономика, новости, финансы, чехия, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Чешский миллиардер и бизнесмен Радован Витек зарегистрировал две свои компании в Абу-Даби после обвинений в завышении стоимости активов своей компании CPI Property Group, пишет Bloomberg.
По данным издания, Витек зарегистрировал компании Rising Falcon Holding Limited и Rising Falcon Number 1 Holding Limited — в Абу-Даби (ОАЭ) в начале декабря. В ноябре инвестиционная исследовательская компания Muddy Waters заявила, что CPI значительно завысила стоимость своих активов и получила выгоду от нераскрытых сделок. У CPI также имеется значительный объем непогашенных кредитов и облигаций на сумму около 8,5 миллиарда долларов, отметили в издании.
Тем не менее, CPI отвергла обвинения, утверждая, что не имеет нераскрытых сделок. Компания также указала на опечатку в отчете Muddy Waters, которая привела к неправильным расчетам.
Ценные бумаги CPI временно снизились в цене, но затем начали восстанавливаться, заключили в агентстве.
Радован Витек, чье состояние оценивается в 6,5 миллиарда долларов, занимает пятое место в чешском рейтинге богатейших людей. Его компании специализируются на недвижимости.