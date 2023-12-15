ПАРИЖ, 15 дек — ПРАЙМ. Решение Венгрии снова заблокировать пакет финансовой помощи Киеву позволит Франции сэкономить десять миллиардов евро, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Венгрия вновь заблокировала пакет финансовой помощи Украине

"Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии — ред.) хотела отдать Зеленскому! Это сэкономит Франции 10 миллиардов евро!" — сообщил политик на своей странице в социальной сети X.

Ранее Будапешт уже заблокировал выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 годы. В настоящее время Венгрия также блокирует другие решения союза по Украине, включая финансовую помощь на военные цели.