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2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842576298.html
Во Франции одобрили решение Венгрии заблокировать пакет помощи Украине
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Решение Венгрии снова заблокировать пакет финансовой помощи Киеву позволит Франции сэкономить десять миллиардов евро, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, экономика, новости, украина, финансы, франция, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 15 дек — ПРАЙМ. Решение Венгрии снова заблокировать пакет финансовой помощи Киеву позволит Франции сэкономить десять миллиардов евро, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии — ред.) хотела отдать Зеленскому! Это сэкономит Франции 10 миллиардов евро!" — сообщил политик на своей странице в социальной сети X.
Ранее Будапешт уже заблокировал выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 годы. В настоящее время Венгрия также блокирует другие решения союза по Украине, включая финансовую помощь на военные цели.