ПАРИЖ, 15 дек — ПРАЙМ. Решение Венгрии снова заблокировать пакет финансовой помощи Киеву позволит Франции сэкономить десять миллиардов евро, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия вновь заблокировала пакет финансовой помощи Украине

"Браво Венгрии, которая наложила вето на 50 миллиардов евро, которые Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии — ред.) хотела отдать Зеленскому! Это сэкономит Франции 10 миллиардов евро!" — сообщил политик на своей странице в социальной сети X.

Ранее Будапешт уже заблокировал выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 годы. В настоящее время Венгрия также блокирует другие решения союза по Украине, включая финансовую помощь на военные цели.