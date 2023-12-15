БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия хочет до конца года перевести Польше предварительное финансирование на пять миллиардов евро в рамках энергетической европейской программы REPowerEU, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении с премьером Польши Дональдом Туском. В Польше продолжат сдерживать цены на продукты, пишет СМИ

"Я рада поделиться хорошей новостью по вашему плану в области энергетики REPowerEU plan. Еврокомиссия работает, чтобы перевести Польше 5 миллиардов евро в качестве предварительного финансирования до конца года", — сказала она.

Программа REPowerEU была инициирована ЕК в 2022 году на фоне глобального кризиса на энергетическом рынке, она нацелена способствовать экономии энергии, внедрению возобновляемых источников энергии и диверсификации поставок энергоресурсов.