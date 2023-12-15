2023-12-15T13:14:38+03:00
2023-12-15T13:14:38+03:00
2023-12-15T13:14:38+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842578177.html
ЕК намерена перевести Польше финансирование в рамках энергопрограммы
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Европейская комиссия хочет до конца года перевести Польше предварительное финансирование на пять миллиардов евро в рамках энергетической европейской программы REPowerEU, сообщила... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, финансы, новости, ек, польша, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия хочет до конца года перевести Польше предварительное финансирование на пять миллиардов евро в рамках энергетической европейской программы REPowerEU, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении с премьером Польши Дональдом Туском.
"Я рада поделиться хорошей новостью по вашему плану в области энергетики REPowerEU plan. Еврокомиссия работает, чтобы перевести Польше 5 миллиардов евро в качестве предварительного финансирования до конца года", — сказала она.
Программа REPowerEU была инициирована ЕК в 2022 году на фоне глобального кризиса на энергетическом рынке, она нацелена способствовать экономии энергии, внедрению возобновляемых источников энергии и диверсификации поставок энергоресурсов.