МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России работает над привязкой объема раскрываемой информации к уровню листинга компании, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Мишустин назвал компании, которые получат поддержку в размере шести МРОТ

"Сейчас как раз мы работаем над теми концептуальными подходами к соотнесению объема закрываемой информации с уровнем листинга ценных бумаг на бирже. Надеюсь, что здесь найдем сбалансированный подход", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что сейчас ряд компаний получают индивидуальные разрешения закрывать часть информации о себе. "Это обусловлено повышенной чувствительностью к санкционным рискам этой информации, стратегическим характером этой информации", — объяснила Набиуллина.

"Но принципиальную позицию мы здесь не меняли", — подчеркнула глава ЦБ.

"Мы считаем, что если бумаги находятся в котировальном списке, то часто для инвесторов это — сигнал качества. Поэтому к бумагам в котировальном списке всегда применялись исторически более высокие требования, и поэтому компаниям, конечно, нужно будет выбирать: какую информацию раскрывать — не раскрывать, и находиться ли тогда в соответствующих котировальных списках. Если они не готовы раскрывать, на наш взгляд, мы не должны давать ложные сигналы инвесторам", — пояснила она.

Набиуллина отметила, что доверие инвесторов невозможно без качественного раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. "Только что говорили про IPO — это тоже невозможно без качественного раскрытия информации", — уверена Набиуллина.